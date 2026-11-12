ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Verbund-Aktien verdienen können.

Verbund-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 67,70 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Verbund-Papier investiert hätte, hätte er nun 147,710 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 73,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 790,25 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,90 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Verbund zuletzt 25,15 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at