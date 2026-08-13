Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Rentabler Verbund-Einstieg?
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13.08.2026 10:03:44
ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verbund-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Verbund-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Verbund-Aktie bei 13,76 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Verbund-Papier investiert hätte, befänden sich nun 72,701 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 56,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 125,77 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 312,58 Prozent vermehrt.
Verbund markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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