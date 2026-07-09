ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Verbund eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Verbund-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Verbund-Papier bei 80,45 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Verbund-Aktie investiert, befänden sich nun 124,301 Verbund-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 57,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 153,51 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 28,46 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Verbund bezifferte sich zuletzt auf 19,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at