Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 09.07.2026 10:03:25

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor 5 Jahren gekostet

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Verbund eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Verbund-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Verbund-Papier bei 80,45 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Verbund-Aktie investiert, befänden sich nun 124,301 Verbund-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 57,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 153,51 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 28,46 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Verbund bezifferte sich zuletzt auf 19,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten