Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Langfristige Anlage
|
06.08.2026 10:03:55
ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor 5 Jahren gekostet
Die Verbund-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Verbund-Anteile an diesem Tag bei 80,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,241 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 57,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,94 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 28,06 Prozent.
Jüngst verzeichnete Verbund eine Marktkapitalisierung von 20,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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