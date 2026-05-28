Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Verbund-Performance 28.05.2026 10:03:14

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor einem Jahr gekostet

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in Verbund-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit der Verbund-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 67,65 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Verbund-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147,820 Verbund-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 610,50 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Papiers am 27.05.2026 auf 58,25 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 610,50 EUR, was einer negativen Performance von 13,90 Prozent entspricht.

Der Verbund-Wert an der Börse wurde auf 20,95 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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