Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Rentable Verbund-Anlage?
|
08.10.2026 10:03:23
ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verbund-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 08.10.2016 wurde das Verbund-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Verbund-Aktie bei 14,74 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Verbund-Aktie investiert hat, hat nun 6,784 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Verbund-Aktien wären am 07.10.2026 428,09 EUR wert, da der Schlussstand 63,10 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 328,09 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Verbund belief sich zuletzt auf 22,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
Nachrichten zu Verbund AG
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX aktuell: So performt der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Verluste in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Verbund AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|04.03.24
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|65,00
|3,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.