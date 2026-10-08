Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Rentable Verbund-Anlage? 08.10.2026 10:03:23

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verbund-Investment von vor 10 Jahren verdient

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verbund-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Verbund eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.10.2016 wurde das Verbund-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Verbund-Aktie bei 14,74 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Verbund-Aktie investiert hat, hat nun 6,784 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Verbund-Aktien wären am 07.10.2026 428,09 EUR wert, da der Schlussstand 63,10 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 328,09 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Verbund belief sich zuletzt auf 22,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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