ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verbund-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Verbund-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Verbund-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 73,45 EUR. Bei einem Verbund-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,615 Verbund-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 746,09 EUR, da sich der Wert einer Verbund-Aktie am 01.07.2026 auf 54,80 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 25,39 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Verbund eine Marktkapitalisierung von 19,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at