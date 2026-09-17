Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Performance im Blick
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17.09.2026 10:03:26
ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verbund-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Verbund-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Verbund-Papier bei 59,95 EUR. Bei einem Verbund-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,668 Verbund-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 61,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,92 EUR wert. Damit wäre die Investition 2,92 Prozent mehr wert.
Alle Verbund-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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