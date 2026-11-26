Vor Jahren in Verbund eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Verbund-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Verbund-Anteile bei 89,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,211 Verbund-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 783,07 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Papiers am 25.11.2026 auf 69,85 EUR belief. Mit einer Performance von -21,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Verbund-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at