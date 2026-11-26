Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Langfristige Performance
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26.11.2026 10:03:22
ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Verbund-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Verbund-Anteile bei 89,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,211 Verbund-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 783,07 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Papiers am 25.11.2026 auf 69,85 EUR belief. Mit einer Performance von -21,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Verbund-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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