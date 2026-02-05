ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor einem Jahr verloren

Die Verbund-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Verbund-Aktie bei 74,50 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Verbund-Aktie investierten, hätten nun 13,423 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 04.02.2026 821,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61,20 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 17,85 Prozent.

Am Markt war Verbund jüngst 21,26 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at