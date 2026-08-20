Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Lukrativer Verbund-Einstieg? 20.08.2026 10:03:27

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor einem Jahr verloren

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Verbund-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Verbund-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,90 EUR. Bei einem Verbund-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 158,983 Verbund-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 57,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 141,49 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,59 Prozent.

Insgesamt war Verbund zuletzt 19,79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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