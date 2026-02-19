ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verbund von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Verbund-Investment gewesen.

Die Verbund-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Verbund-Aktie betrug an diesem Tag 67,05 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,491 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,19 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Anteils am 18.02.2026 auf 59,80 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 10,81 Prozent gleich.

Der Verbund-Wert an der Börse wurde auf 20,36 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at