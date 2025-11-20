ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Verbund-Einstiegs gewesen.

Verbund-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 88,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Verbund-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,133 Verbund-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Verbund-Aktie auf 63,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,52 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 28,48 Prozent verringert.

Der Verbund-Wert an der Börse wurde auf 22,03 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at