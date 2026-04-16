Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Frühe Investition
|
16.04.2026 10:03:28
ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Verbund-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Verbund-Papiers betrug an diesem Tag 66,00 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 151,515 Verbund-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 63,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 621,21 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3,79 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Verbund jüngst 22,18 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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