Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Frühe Anlage
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11.06.2026 10:03:36
ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Verbund-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Verbund-Aktie bei 73,80 EUR. Bei einem Verbund-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,550 Verbund-Aktien. Die gehaltenen Verbund-Anteile wären am 10.06.2026 792,01 EUR wert, da der Schlussstand 58,45 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,80 Prozent verringert.
Alle Verbund-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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