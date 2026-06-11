ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Verbund-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das Verbund-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Verbund-Aktie bei 73,80 EUR. Bei einem Verbund-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,550 Verbund-Aktien. Die gehaltenen Verbund-Anteile wären am 10.06.2026 792,01 EUR wert, da der Schlussstand 58,45 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,80 Prozent verringert.

Alle Verbund-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at