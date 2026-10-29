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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Langfristige Performance 29.10.2026 10:03:33

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Verbund-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 29.10.2021 wurde das Verbund-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 90,10 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,110 Verbund-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 69,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,97 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,03 Prozent abgenommen.

Der Verbund-Wert an der Börse wurde auf 24,09 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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