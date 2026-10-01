ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verbund-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Verbund-Einstiegs gewesen.

Die Verbund-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Verbund-Anteile an diesem Tag 90,20 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 110,865 Verbund-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.09.2026 7 200,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,95 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,99 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Verbund bezifferte sich zuletzt auf 22,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at