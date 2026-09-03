Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Profitable Verbund-Anlage?
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03.09.2026 10:04:02
ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Verbund von vor 5 Jahren angefallen
Am 03.09.2021 wurde die Verbund-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 94,30 EUR. Bei einem Verbund-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,604 Verbund-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 59,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 627,25 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 37,27 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Verbund bezifferte sich zuletzt auf 20,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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