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Dividenden-Auszahlung 22.04.2026 10:02:26

ATX-Papier Verbund-Aktie: Über diese Dividende können sich Verbund-Aktionäre freuen

ATX-Papier Verbund-Aktie: Über diese Dividende können sich Verbund-Aktionäre freuen

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Verbund-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von ATX-Titel Verbund am 21.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 3,15 EUR vereinbart. Das sind 12,50 Prozent mehr als im Vorjahr. Die gesamte Dividendenausschüttung von Verbund beläuft sich auf 972,72 Mio. EUR. Damit wurde die Verbund-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 32,53 Prozent herabgesetzt.

Aktie mit Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der Verbund-Titel am Tag der Hauptversammlung via wien bei 63,10 EUR. Heute wird das Verbund-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Verbund-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Verbund-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Die Verbund-Dividendenrendite für 2025 beträgt 5,08 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 4,00 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Verbund via wien um 5,40 Prozent verringert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 24,08 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Verbund-Dividendenausblick

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 1,63 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 2,57 Prozent bedeuten.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Verbund

Der Börsenwert des ATX-Unternehmens Verbund beläuft sich aktuell auf 21,922 Mrd. EUR. Das KGV von Verbund beläuft sich aktuell auf 14,46. Der Umsatz von Verbund belief sich in 2025 auf 8,014 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 4,29 EUR.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: istock/kryczka

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