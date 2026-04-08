Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Langfristige Performance
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08.04.2026 10:03:55
ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Vienna Insurance-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Vienna Insurance-Aktie bei 25,35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39,448 Vienna Insurance-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.04.2026 auf 62,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 457,59 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 145,76 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Vienna Insurance einen Börsenwert von 8,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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