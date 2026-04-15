Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Hochrechnung 15.04.2026 10:04:18

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren eingefahren

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Vienna Insurance eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Vienna Insurance-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vienna Insurance-Anteile bei 22,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 441,501 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29 889,62 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Papiers am 14.04.2026 auf 67,70 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 198,90 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Vienna Insurance belief sich zuletzt auf 8,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

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