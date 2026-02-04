Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Hochrechnung
|
04.02.2026 10:04:58
ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Vienna Insurance-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Vienna Insurance-Papier bei 32,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Vienna Insurance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31,008 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Vienna Insurance-Aktien wären am 03.02.2026 2 111,63 EUR wert, da der Schlussstand 68,10 EUR betrug. Mit einer Performance von +111,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Vienna Insurance wurde am Markt mit 8,68 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
04.02.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.02.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|ATX-Handel aktuell: Das macht der ATX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
03.02.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime liegt im Plus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Freundlicher Handel: ATX in Grün (finanzen.at)
|
03.02.26
|Wiener Börse-Handel: ATX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)