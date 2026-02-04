Vienna Insurance Aktie

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

Hochrechnung 04.02.2026 10:04:58

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vienna Insurance-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Vienna Insurance-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Vienna Insurance-Papier bei 32,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Vienna Insurance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31,008 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Vienna Insurance-Aktien wären am 03.02.2026 2 111,63 EUR wert, da der Schlussstand 68,10 EUR betrug. Mit einer Performance von +111,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Vienna Insurance wurde am Markt mit 8,68 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

