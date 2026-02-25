Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

Vienna Insurance-Anlage unter der Lupe 25.02.2026 10:04:07

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vienna Insurance-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Vienna Insurance-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vienna Insurance-Aktie an diesem Tag 20,62 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 48,508 Vienna Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 172,45 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 217,24 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Vienna Insurance einen Börsenwert von 8,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

17.12.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
09.12.25 Vienna Insurance buy UBS AG
15.09.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
24.03.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
28.06.24 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
Vienna Insurance 66,30 1,38% Vienna Insurance

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
