Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Vienna Insurance-Anlage unter der Lupe
|
25.02.2026 10:04:07
ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Vienna Insurance-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vienna Insurance-Aktie an diesem Tag 20,62 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 48,508 Vienna Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 172,45 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 217,24 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Vienna Insurance einen Börsenwert von 8,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
09:29
|Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
24.02.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|Montagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
23.02.26
|Freundlicher Handel in Wien: Das macht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zuversicht in Wien: ATX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: ATX am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
18.02.26
|ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Vienna Insurance
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.03.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.02.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Commerzbank AG
|20.07.21
|Vienna Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|15.06.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|23.03.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|18.01.18
|Vienna Insurance buy
|Baader Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vienna Insurance
|66,30
|1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.