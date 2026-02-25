ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vienna Insurance-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Vienna Insurance-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vienna Insurance-Aktie an diesem Tag 20,62 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 48,508 Vienna Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 172,45 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 217,24 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Vienna Insurance einen Börsenwert von 8,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at