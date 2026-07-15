Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 15.07.2026 10:03:41

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Vienna Insurance-Einstiegs gewesen.

Das Vienna Insurance-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vienna Insurance-Aktie bei 17,42 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,741 Vienna Insurance-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.07.2026 gerechnet (66,70 EUR), wäre das Investment nun 382,89 EUR wert. Mit einer Performance von +282,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Vienna Insurance bezifferte sich zuletzt auf 8,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

Nachrichten zu Vienna Insurance

mehr Nachrichten