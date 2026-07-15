Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Frühes Investment
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15.07.2026 10:03:41
ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Vienna Insurance-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vienna Insurance-Aktie bei 17,42 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,741 Vienna Insurance-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.07.2026 gerechnet (66,70 EUR), wäre das Investment nun 382,89 EUR wert. Mit einer Performance von +282,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Vienna Insurance bezifferte sich zuletzt auf 8,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
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