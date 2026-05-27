ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vienna Insurance-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit dem Vienna Insurance-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Vienna Insurance-Anteile bei 44,95 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Vienna Insurance-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 222,469 Vienna Insurance-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.05.2026 14 060,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 40,60 Prozent vermehrt.

Am Markt war Vienna Insurance jüngst 8,33 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at