ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Vienna Insurance eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Vienna Insurance-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Vienna Insurance-Aktie betrug an diesem Tag 44,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vienna Insurance-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 223,714 Vienna Insurance-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Vienna Insurance-Papiers auf 74,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 599,55 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,00 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Vienna Insurance einen Börsenwert von 9,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at