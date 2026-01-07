ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Vienna Insurance-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Vienna Insurance-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,279 Vienna Insurance-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 68,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 224,59 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 124,59 Prozent angewachsen.

Vienna Insurance war somit zuletzt am Markt 8,73 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at