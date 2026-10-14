ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vienna Insurance-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit der Vienna Insurance-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 48,70 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Vienna Insurance-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,534 Vienna Insurance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 363,45 EUR, da sich der Wert einer Vienna Insurance-Aktie am 13.10.2026 auf 66,40 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,34 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Vienna Insurance belief sich zuletzt auf 8,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at