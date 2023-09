ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Vienna Insurance abgeworfen

Am 20.09.2022 wurden Vienna Insurance-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Vienna Insurance-Aktie bei 22,70 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,405 Vienna Insurance-Aktien. Die gehaltenen Vienna Insurance-Aktien wären am 19.09.2023 114,54 EUR wert, da der Schlussstand 26,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,54 Prozent gesteigert.

Am Markt war Vienna Insurance jüngst 6,67 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at