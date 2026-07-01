Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Vienna Insurance-Performance im Blick
|
01.07.2026 10:04:13
ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Vienna Insurance-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Vienna Insurance-Anteile bei 23,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,754 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 2 688,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,40 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 168,89 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Vienna Insurance bezifferte sich zuletzt auf 8,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
12:26
|Mittwochshandel in Wien: ATX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
10:04
|ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.06.26
|ATX aktuell: ATX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.06.26