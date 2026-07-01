ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Vienna Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Vienna Insurance-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Vienna Insurance-Anteile bei 23,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,754 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 2 688,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,40 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 168,89 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Vienna Insurance bezifferte sich zuletzt auf 8,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at