Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Vienna Insurance-Investmentbeispiel 17.06.2026 10:04:19

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vienna Insurance-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vienna Insurance-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Vienna Insurance-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Vienna Insurance-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vienna Insurance-Anteile bei 17,25 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 579,710 Vienna Insurance-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.06.2026 auf 66,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38 318,84 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 283,19 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Vienna Insurance bezifferte sich zuletzt auf 8,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

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