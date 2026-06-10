ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vienna Insurance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Vienna Insurance eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Vienna Insurance-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,45 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,644 Vienna Insurance-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 575,69 EUR, da sich der Wert einer Vienna Insurance-Aktie am 09.06.2026 auf 60,40 EUR belief. Mit einer Performance von +157,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Vienna Insurance einen Börsenwert von 7,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at