ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vienna Insurance-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Vienna Insurance-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 23,90 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 418,410 Vienna Insurance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 949,79 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Papiers am 28.07.2026 auf 66,80 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 179,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vienna Insurance belief sich zuletzt auf 8,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at