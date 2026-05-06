Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Profitables Vienna Insurance-Investment? 06.05.2026 10:05:22

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vienna Insurance-Investment von vor 3 Jahren verdient

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vienna Insurance-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Vienna Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.05.2023 wurde das Vienna Insurance-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,85 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 372,439 Vienna Insurance-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 022,35 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Anteils am 05.05.2026 auf 64,50 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 140,22 Prozent angewachsen.

Vienna Insurance war somit zuletzt am Markt 8,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

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