ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vienna Insurance-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Vienna Insurance-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Vienna Insurance-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Vienna Insurance-Anteile 26,05 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,388 Vienna Insurance-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 664,11 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Anteils am 22.09.2026 auf 69,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 166,41 Prozent vermehrt.

Vienna Insurance war somit zuletzt am Markt 9,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at