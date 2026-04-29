Vienna Insurance Aktie

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WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Vienna Insurance-Investition 29.04.2026 10:03:44

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vienna Insurance-Investment von vor einem Jahr verdient

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vienna Insurance-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vienna Insurance-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit dem Vienna Insurance-Papier statt. Der Schlusskurs des Vienna Insurance-Papiers betrug an diesem Tag 41,55 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 24,067 Vienna Insurance-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 561,97 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Anteils am 28.04.2026 auf 64,90 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,20 Prozent angezogen.

Der Vienna Insurance-Wert an der Börse wurde auf 8,19 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

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