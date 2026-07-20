voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Frühe Investition
|
20.07.2026 10:04:24
ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die voestalpine-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die voestalpine-Aktie bei 31,12 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hat, hat nun 3,213 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des voestalpine-Papiers auf 44,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,96 EUR wert. Mit einer Performance von +43,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von voestalpine belief sich jüngst auf 7,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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