ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades voestalpine-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,08 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die voestalpine-Aktie investiert, befänden sich nun 343,879 voestalpine-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der voestalpine-Aktie auf 38,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 101,79 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,02 Prozent.

Der Marktwert von voestalpine betrug jüngst 6,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at