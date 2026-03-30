voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Profitables voestalpine-Investment?
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30.03.2026 10:03:40
ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades voestalpine-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,08 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die voestalpine-Aktie investiert, befänden sich nun 343,879 voestalpine-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der voestalpine-Aktie auf 38,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 101,79 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,02 Prozent.
Der Marktwert von voestalpine betrug jüngst 6,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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