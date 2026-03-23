voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Rentable voestalpine-Investition?
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23.03.2026 10:04:34
ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 23.03.2021 wurde die voestalpine-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der voestalpine-Anteile betrug an diesem Tag 34,18 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die voestalpine-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 29,257 voestalpine-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des voestalpine-Papiers auf 37,16 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 087,19 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,72 Prozent gesteigert.
voestalpine markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: voestalpine AG
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