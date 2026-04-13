voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Profitable voestalpine-Anlage? 13.04.2026 10:03:42

ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen voestalpine-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit voestalpine-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,86 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,387 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 353,42 EUR, da sich der Wert einer voestalpine-Aktie am 10.04.2026 auf 43,12 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für voestalpine eine Börsenbewertung in Höhe von 7,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: voestalpine AG

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