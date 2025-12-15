voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Rentable voestalpine-Investition?
|
15.12.2025 10:04:02
ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem voestalpine-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das voestalpine-Papier letztlich bei 18,82 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,313 voestalpine-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 206,38 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Papiers am 12.12.2025 auf 38,84 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 106,38 Prozent.
Der Marktwert von voestalpine betrug jüngst 6,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: voestalpine AG
Aktien in diesem Artikel
|voestalpine AG
|38,74
|-0,26%