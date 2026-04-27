ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 27.04.2016 wurde die voestalpine-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des voestalpine-Papiers betrug an diesem Tag 31,26 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die voestalpine-Aktie investiert, befänden sich nun 3,199 voestalpine-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.04.2026 133,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,64 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 133,23 EUR, was einer positiven Performance von 33,23 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von voestalpine belief sich zuletzt auf 7,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at