ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in voestalpine eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der voestalpine-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die voestalpine-Aktie an diesem Tag 30,96 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,300 voestalpine-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der voestalpine-Aktie auf 43,76 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 413,44 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 41,34 Prozent.

voestalpine wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,50 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at