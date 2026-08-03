ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in voestalpine-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das voestalpine-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29,04 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 344,353 voestalpine-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,98 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 488,98 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 54,89 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von voestalpine bezifferte sich zuletzt auf 7,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at