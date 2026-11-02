ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die voestalpine-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden voestalpine-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der voestalpine-Aktie betrug an diesem Tag 33,08 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,023 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 41,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,85 EUR wert. Damit wäre die Investition um 24,85 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von voestalpine betrug jüngst 7,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at