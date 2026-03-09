voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Lukratives voestalpine-Investment?
|
09.03.2026 10:03:48
ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor einem Jahr abgeworfen
Am 09.03.2025 wurde das voestalpine-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren voestalpine-Anteile 25,02 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 399,680 voestalpine-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der voestalpine-Aktie auf 42,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 946,44 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 69,46 Prozent.
Der Börsenwert von voestalpine belief sich jüngst auf 7,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: voestalpine AG
Nachrichten zu voestalpine AG
|
09.03.26
|Verluste in Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09.03.26
|ATX aktuell: ATX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
09.03.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX verliert (finanzen.at)
|
09.03.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime schwächelt mittags (finanzen.at)
|
09.03.26
|Wiener Börse-Handel ATX gibt am Montagmittag nach (finanzen.at)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
09.03.26
|Minuszeichen in Wien: ATX-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße (finanzen.at)