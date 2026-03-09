ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren voestalpine-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.03.2025 wurde das voestalpine-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren voestalpine-Anteile 25,02 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 399,680 voestalpine-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der voestalpine-Aktie auf 42,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 946,44 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 69,46 Prozent.

Der Börsenwert von voestalpine belief sich jüngst auf 7,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at