ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen voestalpine-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem voestalpine-Papier statt. Zum Handelsende standen voestalpine-Anteile an diesem Tag bei 22,90 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in voestalpine-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 436,681 voestalpine-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 41,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 314,41 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 83,14 Prozent.

Jüngst verzeichnete voestalpine eine Marktkapitalisierung von 7,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at