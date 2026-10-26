voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler voestalpine-Einstieg? 26.10.2026 10:04:08

ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 3 Jahren verdient

ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen voestalpine-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem voestalpine-Papier statt. Zum Handelsende standen voestalpine-Anteile an diesem Tag bei 22,90 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in voestalpine-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 436,681 voestalpine-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 41,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 314,41 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 83,14 Prozent.

Jüngst verzeichnete voestalpine eine Marktkapitalisierung von 7,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: voestalpine AG

Nachrichten zu voestalpine AG

mehr Nachrichten

Analysen zu voestalpine AG

mehr Analysen
09.10.26 voestalpine buy UBS AG
04.09.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
04.09.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
07.08.26 voestalpine accumulate Erste Group Bank
10.07.26 voestalpine buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

voestalpine AG 41,94 0,53% voestalpine AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen