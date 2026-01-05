ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wienerberger von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Wienerberger-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Wienerberger-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 591,716 Wienerberger-Aktien. Die gehaltenen Wienerberger-Aktien wären am 30.12.2025 18 118,34 EUR wert, da der Schlussstand 30,62 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +81,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Wienerberger belief sich zuletzt auf 3,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at