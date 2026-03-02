ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wienerberger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Wienerberger-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Wienerberger-Papier an diesem Tag 16,39 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hat, hat nun 61,013 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Wienerberger-Papiers auf 27,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 696,16 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69,62 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Wienerberger belief sich zuletzt auf 3,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at