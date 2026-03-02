Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Wienerberger-Einstieg? 02.03.2026 10:16:34

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wienerberger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wienerberger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Wienerberger-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Wienerberger-Papier an diesem Tag 16,39 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hat, hat nun 61,013 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Wienerberger-Papiers auf 27,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 696,16 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69,62 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Wienerberger belief sich zuletzt auf 3,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Wienerberger AG

Nachrichten zu Wienerberger AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Wienerberger AG

mehr Analysen
25.02.26 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Wienerberger kaufen Barclays Capital
26.01.26 Wienerberger Sell UBS AG
08.01.26 Wienerberger Sell UBS AG
06.01.26 Wienerberger overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wienerberger AG 26,86 -3,38% Wienerberger AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen