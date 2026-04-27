Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Wienerberger-Investition? 27.04.2026 10:03:32

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wienerberger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wienerberger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Wienerberger-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,09 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,851 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 24,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,01 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 143,01 EUR entspricht einer Performance von +43,01 Prozent.

Wienerberger wurde am Markt mit 2,67 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Wienerberger AG

Nachrichten zu Wienerberger AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Wienerberger AG

mehr Analysen
14.04.26 Wienerberger Sell UBS AG
07.04.26 Wienerberger overweight Barclays Capital
25.02.26 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Wienerberger kaufen Barclays Capital
26.01.26 Wienerberger Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!