ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wienerberger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Wienerberger-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,09 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,851 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 24,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,01 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 143,01 EUR entspricht einer Performance von +43,01 Prozent.

Wienerberger wurde am Markt mit 2,67 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at